ERC Ingolstadt

17:00 Uhr

Ingolstadts Charles Bertrand: Zurück zu den Wurzeln

Kehrt am Donnerstag mit dem ERC Ingolstadt an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Rouen zurück: Angreifer Charles Bertrand, seines Zeichens französischer Nationalspieler. Foto: Johannes Traub

Plus Wenn der ERC Ingolstadt am Donnerstag in der Champions-Hockey-League bei den Rouen Dragons gastiert, ist es für Charles Bertrand ein Besuch in seiner Vergangenheit.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Charles Bertrand, am Donnerstag (20 Uhr) geht es in der Champions-Hockey-League ausgerechnet gegen Ihren französischen Jugendverein Rouen Dragons. Was waren Ihre ersten Gedanken nach der Auslosung?

Charles Bertrand: Ich habe mir sogar die Auslosung im Internet live angeschaut. Zu Beginn hatte ich zwar etwas Probleme, bei diesem System den Überblick zu behalten (lacht). Als dann aber feststand, dass wir in Rouen antreten würden, war das natürlich seine sehr schöne Überraschung. Als ich vor zwei Jahren noch bei Tappara gespielt habe, bin ich schon einmal in der Champions-Hockey-League nach Rouen zurückgekehrt. Das war schon eine richtig tolle Erfahrung. Jetzt bin ich glücklich, dass es nochmals dazu kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen