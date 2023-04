ERC Ingolstadt

Ingolstadts Daniel Pietta: „Ich liebe es!“

Ging auf die Provokationen von Mannheims „Rauhbein“ David Wolf (rechts) nicht ein: Panther-Angreifer Daniel Pietta (rechts). Am Dienstag sehen sich die Kontrahenten in der Saturn-Arena wieder.

Plus Im zweiten Play-off-Halbfinal-Match zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adlern Mannheim fliegen die Fetzen. Wie Panther-Stürmer Daniel Pietta mit den gegnerischen Provokationen umgeht. Am Dienstag kommt es zum dritten Duell.

Daniel Pietta hat in seiner beeindruckenden DEL-Karriere im wahrsten Sinne des Wortes schon einige Schlachten geschlagen. Als die Akteure des ERC Ingolstadt am Sonntagabend nach dem 6:3-Erfolg im zweiten Play-off-Halbfinal-Match bei den Adlern Mannheim aus der SAP-Arena in Richtung Mannschaftsbus schlenderten, war der 36-Jährige einer der Letzten, der aus der Teamkabine kam. Mit einem Stück Pizza in der Hand sowie einem kleinen Pflaster unter dem linken Auge, das ihm Mannschaftsarzt Stephan Ehler nach zwei Stichen verpasst hatte, blieb Pietta stehen und beantwortete geduldig, aber vor allem auch kontrolliert und bewusst die Fragen der anwesenden Medien-Vertreter.

Schnell wurde deutlich: Der Mittelstürmer der Panther ist während den Play-offs in „seinem“ Element. Erst recht, wenn er ganz offensichtlich von der gegnerischen Truppe mit nahezu allen (auch unfairen) Mitteln zur „Zielscheibe“ von Provokationen auserwählt ist. Pietta, zweifelsohne selbst kein Kind von Traurigkeit, weiß, worauf es in diesen entscheidenden Saisonpartien, in denen es um nicht mehr oder weniger wie den deutschen Meistertitel geht, ankommt: Sportlich liefert der gebürtige Krefelder wie bei seinem Treffer zur zwischenzeitlichen 4:2-Führung am Sonntag, am Bullykreis oder auch in Unterzahl überaus verlässlich ab. Aber Pietta geht auch dorthin, wo es wirklich wehtut – ohne dabei den Kopf zu verlieren!

