Ingolstadts Daniel Pietta: „So viele Chancen auf eine Meisterschaft werde ich nicht mehr bekommen“

Der Stachel der Enttäuschung saß tief. Richtig tief. Als die Profis des ERC Ingolstadt am späten Montagabend in der Lanxess-Arena den kurzen Weg vom Kabinentrakt in Richtung Mannschaftsbus antraten, herrschte in den Gesichtern eine Mischung aus Enttäuschung, Schock, Ärger sowie eine unendliche Leere. Nachdem man die beste Hauptrunde in der Panther-Historie mit der Krönung Champions Hockey-League-Qualifikation absolviert hatte, sollte in den anschließenden Play-offs nach Möglichkeit der ganze große Coup gelingen. Doch der Traum vom Gewinn der deutschen Meisterschaft endete nach Spiel sechs des Halbfinals. Die Oberbayern verloren diese Partie mit 2:3 nach Verlängerung - und damit die gesamte Serie mit 2:4! Sehr zum Leidwesen von Center Daniel Pietta, dessen Hoffnungen auf den Gewinn des ersten Meistertitels in seiner ohnehin schon einzigartigen Karriere zerplatzten.

