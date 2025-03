Ingolstadts Enrico Henriquez: „Es war wichtig, dass wir nach dem 1:0 weitergemacht haben“

Einrico Henriquez, wie blicken Sie auf den deutlichen 6:0-Erfolg der Panther im sechsten Viertelfinal-Match bei den Nürnberg Ice Tigers zurück?

HENRIQUEZ: Wir hatten sicherlich einen etwas schweren Start. Gerade in den ersten Minuten haben wir doch einige „Drei-gegen-Zwei“- oder „Zwei-gegen-Eins“-Situationen zugelassen. Danach haben wir uns allerdings ganz gut gefangen. Vor allem das Powerplay-Tor zur Führung hat uns dann einen ordentlichen „Push“ gegeben. Wir haben danach nicht aufgehört, sondern weitergemacht, was uns für das zweite und dritte Drittel in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht hat. Auch dort haben wir unseren Stiefel weitergespielt und das Ding sehr gut beendet.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Enrico Henriquez Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nürnberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis