Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner: „Die Vorfreude auf Färjestad ist riesengroß“

Trifft am Samstag mit dem ERC Ingolstadt auf die schwedische Spitzenmannschaft Färjestad Karlstad: Kapitän und Nationalspieler Fabio Wagner. Foto: Johannes Traub

Plus Nach dem 5:3-Erfolg zum Auftakt der Champions-Hockey-League in Rouen empfängt der ERC Ingolstadt am Samstag das schwedische Topteam Färjestad Karlstad.

Von Dirk Sing

Es gibt zweifelsohne schlechtere Stars als jenen, den der ERC Ingolstadt am Donnerstagabend in der Champions-Hockey-League auf’s Eis legte. Beim französischen Titelträger Rouen Dragons feierten die Panther nach siebenjähriger europäischer Abstinenz am Ende einen 5:3-Erfolg, der Cheftrainer Mark French unabhängig vom Ergebnis zweifelsohne weitere wichtige Erkenntnisse hinsichtlich seiner Truppe lieferte.

„Insgesamt betrachtet war es sicherlich ein verdienter Sieg. Gerade bei Fünf-gegen-Fünf waren wir die bessere Mannschaft“, resümierte Kapitän Fabio Wagner, der – ebenso wie seine Teamkollegen – „mächtig viel Spaß“ bei diesem CHL-Auftakt hatte. „Zum einen ist es natürlich cool, wenn vor dem Spiel die deutsche Hymne ertönt – was dir zeigt, dass dieser Wettbewerb internationales Flair besitzt. Zum anderen war auch die Stimmung in der dortigen Eishalle super“, so Wagner, der bei Letzterem vor allem auch den mitgereisten Panther-Anhang hervorhob. „Wenn zu einem Auswärtsspiel nach Frankreich rund 100 Fans dabei sind, dann ist das einfach großartig. Das pusht uns als Mannschaft nochmals ein zusätzliches Stück“, berichtet der deutsche Nationalverteidiger.

