ERC Ingolstadt

23.04.2023

Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner: „Es tut einfach unglaublich weh“

Plus Nach der 1:3-Niederlage im fünften Finalspiel der DEL-Play-offs gegen RedBull München ist beim ERC Ingolstadt der Traum von der Meisterschaft geplatzt. Warum Kapitän Fabio Wagner dennoch stolz auf sein Team ist.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Als die Profis des ERC Ingolstadt am Sonntagnachmittag ihre Kabine im Olympia-Eissportzentrum verließen und mit einer Pizza oder einem Nudelgericht in Richtung Mannschaftsbus schlichen, gingen die meisten Blicke ins Leere. Zu groß waren die Enttäuschung, der Frust und auch die Trauer über die soeben verlorene Finalserie gegen RedBull München (siehe auch Hauptsport). Mit 1:3 mussten sich die Panther im fünften Match geschlagen geben, was gleichbedeutend mit einer 1:4-Niederlage in dieser „Best-of-Seven“-Serie war. Nicht nur Kapitän Fabio Wagner kämpfte danach im Interview mit unserer Zeitung mit den Tränen.

Fabio Wagner, wie fühlt sich zum jetzigen Zeitpunkt die Silbermedaille für die deutsche Vizemeisterschaft an?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen