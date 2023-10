ERC Ingolstadt

19:00 Uhr

Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner: „Wir müssen den Bock umstoßen und liefern“

Plus Der ERC Ingolstadt rangiert in der DEL-Tabelle nur auf Platz zwölf. Vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen Wolfsburg bewertet Kapitän Fabio Wagner die aktuelle Situation der Panther.

Ob Xavier Naidoo ein Anhänger des ERC Ingolstadt ist, ist nicht überliefert. Auch ob er beim Komponieren und Texten seines Hits „Dieser Weg“ die Panther in der Saison 2023/24 bereits mit jeder Menge Weitblick im Hinterkopf hatte, kann nur vermutet werden. Immerhin passt die Liedzeile „Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer“ wie die Faust aufs Auge, wenn es um die aktuelle sportliche Situation der Oberbayern geht.

Nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung am Freitag gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven folgte zwei Tage später in Schwenningen ein weiterer fehlerhafter Auftritt, der unter dem Strich mit einer 3:6-Niederlage bestraft wurde. Die Konsequenz: Mit lediglich 17 Punkten aus den ersten 15 DEL-Partien rangiert der amtierende deutsche Vizemeister lediglich auf dem zwölften Tabellenplatz. Zudem beträgt der Rückstand auf Rang sechs, der zur direkten Playoff-Teilnahme berechtigt (dieses Ziel hatte Sportdirektor Tim Regan im Interview mit unserer Zeitung vor Beginn dieser Spielzeit offiziell ausgegeben), bereits stattliche neun Zähler.

