ERC Ingolstadt

15:45 Uhr

Ingolstadts Kevin Maginot: Ein Spätzünder startet durch

Plus Erst in der vergangenen Saison absolvierte Kevin Maginot das erste DEL-Jahr in seiner Karriere. Vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg spricht der Verteidiger des ERC Ingolstadt unter anderem über seine bisherige Laufbahn.

Von Dirk Sing

Wer Kevin Maginot auf dem Eis spielen sieht, der dürfte sich schon mehrfach die Frage gestellt haben: Warum hat dieser Kerl erst in der vergangenen Spielzeit die erste komplette DEL-Saison (für die Löwen Frankfurt) in seiner Karriere absolviert? Mit einer Körpergröße von 1,90 Metern verfügt er als Verteidiger nicht nur über einen harten und platzierten Schuss sowie ein gutes Auge für seine Mitspieler. Zudem ist er in der Lage, einen gezielten „ersten Pass“ aus der eigenen Zone zu spielen und bewährt sich – gerade für einen Akteur mit seiner Größe – auf den Schlittschuhen erstaunlich gut. Kurzum: Maginot verkörpert ein Gesamtpaket, das wohl nahezu in jeder Mannschaft der Deutschen Eishockey-Liga seinen Platz finden würde.

„Ich denke schon, dass man mich – zumindest auf das Eishockey bezogen – schon als Spätzünder beschreiben kann“, lacht der 29-Jährige. Nicht nur, dass er etwas später als andere Kinder mit dem Sport auf Kufen begonnen habe. „Ich habe auch ein Jahr länger DNL gespielt und musste mir dann auch erst meinen Platz in der DEL2 erkämpfen, bevor es schließlich doch noch mit der DEL geklappt hat.“ Dass Letzteres – nach zuvor einigen sporadischen Einsätzen bei seinem Ausbildungs- und Heimatverein Adler Mannheim – erst in der zurückliegenden Saison in Frankfurt der Fall war, sieht Maginot eher mit einem lachenden statt weinenden Auge.

