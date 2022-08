ERC Ingolstadt

14:15 Uhr

Ingolstadts neuer Center Brian Gibbons: Crosby und Malkin als „Lehrmeister“

Plus Beim ERC Ingolstadt soll Brian Gibbons die wichtige Position des ersten Mittelstürmers einnehmen. Im großen NR-Interview spricht der 34-jährige US-Boy über seine Zeit in der NHL, den Wechsel nach Europa und seine frustrierende vergangene Saison.

Von Dirk Sing

Mit seiner Verpflichtung ließen sich die Verantwortlichen des ERC Ingolstadt die meiste Zeit. Und das einem guten Grund, schließlich gilt die Position des Mittelstürmers der ersten Angriffsreihe innerhalb eines Eishockey-Teams als elementar. In der vergangenen Woche gaben die Oberbayern nun den Zugang des 34-jährgen US-Amerikaners Brian Gibbons bekannt. In seiner durchaus beeindruckenden Vita stehen unter anderem 214 NHL-Partien für Pittsburgh, Columbus, New Jersey, Anaheim, Ottawa und Carolina sowie 393 Einsätze in der AHL. Nach seinem Wechsel im Jahr 2020 nach Europa ging Gibbons für Lausanne und zuletzt Linköping auf Torjagd, ehe er sich nun dem ERC Ingolstadt anschloss.

