ERC Ingolstadt

vor 39 Min.

Ingolstadts Patrik Virta: „Natürlich macht man sich Gedanken“

Plus Nachdem Patrik Virta in den ersten sieben DEL-Partien torlos geblieben war, gelang dem Neuzugang des ERC Ingolstadt in den vergangenen beiden Spielen jeweils ein Treffer. Am Dienstag geht es in der Champions Hockey-League gegen den Spitzenreiter Växjö Lakers.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Nein, ein Mann großer Worte ist Patrik Virta wahrlich nicht. Und in seiner Eishockey-Karriere dürfte dies der 27-Jährige wohl auch nicht mehr werden. Am Sonntagabend genügte allerdings bereits ein Blick in sein Gesicht, um einen tiefen Einblick in die aktuelle Gefühlswelt Virtas zu erhalten.

Zum einen hatten seine Ingolstädter Panther soeben den amtierenden deutschen Meister Red Bull München mit 2:0 besiegt. Zum anderen war dem finnischen Angreifer dabei der wichtige 1:0-Führungstreffer nach einem schönen Zuspiel seines Sturmpartners Casey Bailey gelungen. Es war Virtas zweiter Treffer in den vergangenen beiden Partien, nachdem er in den ersten sieben DEL-Begegnungen gänzlich ohne Torerfolg geblieben war. „Ich denke, dass wir uns den Erfolg gegen München absolut verdient haben“, sagt Virta. Warum? „Wir wollten diese drei Punkte vielleicht etwas mehr als unser Gegner.“ Dabei verhehlt der ERCI-Neuzugang nicht, dass der schwache Start in die DEL-Saison 2023/24 mit lediglich einem „Dreier“ in acht Spielen die Mannschaft durchaus etwas verunsichert habe. „Natürlich macht man sich als Team Gedanken, warum die Ergebnisse ausbleiben und unsere Leistungen hin und wieder auch nicht gestimmt haben. Um so wichtiger – gerade für das Selbstvertrauen – war dieser Sieg gegen den Titelträger“, meint Virta.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen