Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan: „Ich war positiv geschockt“

Freut sich auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga: Sportdirektor Tim Regan und der ERC Ingolstadt gastieren zum Auftakt am Freitag bei den Eisbären Berlin. Foto: Johannes Traub

Plus Tim Regan spricht vor dem Saisonstart des ERC Ingolstadt in Berlin über die Kaderplanung, den „Königstransfer“, gestiegene Erwartungen und die Unterstützung der Fans.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Tim Regan, Sie gehen in Ihre zweite Spielzeit als Sportdirektor des ERC Ingolstadt. Fühlt sich der DEL-Saisonstart am Freitag (19.30 Uhr) bei den Eisbären Berlin für Sie etwas anders an als noch in Ihrer Premieren-Saison 2022/2023?

Tim Regan: Ich denke, dass ich hinsichtlich der diesjährigen Saison – gerade im Vergleich zum Jahr davor – schon in einer etwas komfortableren Situation war beziehungsweise bin. Als ich im April 2022 meinen Job als Sportdirektor angetreten habe, musste für die anstehende Spielzeit doch ziemlich schnell zuerst ein neues Trainerteam gefunden und dann die Mannschaft zusammengestellt werden. Was Letzteres betrifft, hatte ich diesmal natürlich wesentlich mehr Zeit und damit auch Vorbereitung. Ich konnte diesmal während der laufenden Saison intensiv beobachten, in welchen Bereichen – sei es im Kader oder auch drum herum – Optimierungsbedarf besteht. Das ist sicherlich ein Vorteil und erleichtert deine Entscheidungsprozesse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

