Ingolstadts Torhüter Jonas Stettmer: "Ein trauriges Highlight – aber ein Highlight“

Plus Nach dem frühen Ausscheiden von Ingolstadts Torhüter Kevin Reich steht sein Vertreter Jonas Stettmer am Sonntag plötzlich in einem DEL-Finalspiel auf dem Eis. Worauf Trainer Mark French bei seinen Spielern hofft.

Wer erst rund 15 Minuten nach der Schlusssirene in die Saturn-Arena kam und nicht wusste, welchen Ausgang das zweite Play-off-Finalspiel in der Deutschen Eishockey-Liga zwischen dem ERC Ingolstadt und RedBull München genommen hatte, hätte durchaus den Eindruck gewinnen können, als hätten die Panther den Brauseklub soeben aus der Halle geschossen. Lautstark feierte die Fankurve, die zu diesem Zeitpunkt noch immer bestens gefüllt war, ihre Mannschaft, die bereits längst in ihre Kabine verschwunden war.

Dass die dortige Musikanlage am späten Sonntagnachmittag außer Betrieb blieb und auch ansonsten wenig bis kaum gesprochen wurde, hatte zweifelsohne mit dem, was sich zuvor in der Tat auf dem Eis zugetragen hatte, zu tun. Zwei Tage nach der 1:2-Auftaktniederlage, bei der die Panther im Schlussabschnitt drauf und dran waren, zumindest den Ausgleichstreffer zu erzielen, waren sie diesmal schlichtweg chancenlos. 7:1 hieß es am Ende für den Hauptrunden-Ersten und großen Favoriten aus München, der damit in dieser Best-of-Seven-Serie mit 2:0 in Führung gegangen war (siehe auch Hauptsport).

