ERC Ingolstadt

16:30 Uhr

Ingolstadts Torhüter Kevin Reich: „Ich würde für die Jungs sterben“

Plus Nichts für schwache Nerven waren die Schlusssekunden im sechsten Play-off-Halbfinal-Duell zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adlern Mannheim. Der Endspiel-Gegner der Panther wird am Mittwochabend zwischen München und Wolfsburg ermittelt.

Hätte es einen Drehbuch-Autor gegeben, der das Ende der Play-off-Halbfinal-Serie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adlern Mannheim am vergangenen Montagabend zu Papier gebracht hätte, dann wären ihm zweifelsohne eine oder gar mehrere Oscar-Nominierungen sicher gewesen.

Mit 1:0 hatten die Panther durch einen Treffer von Angreifer Wayne Simpson im sechsten Aufeinandertreffen in der SAP-Arena bis kurz vor der Schlusssirene geführt. Ein weiterer Sieg gleichbedeutend mit dem Einzug ins Finale. Was sich dann jedoch in den verbleibenden zehn Sekunden auf dem Eis abspielte, ist mit der Bezeichnung „Drama“ noch leicht verharmlost. Nachdem Wayne Simpson mit seinem Schuss auf das mittlerweile verwaiste Adler-Gehäuse gescheitert war, gab es Bully in der Ingolstädter Zone. Dieses landete bei Adler-Stürmer Borna Rendulic, der die Scheibe an die Unterkante der Querlatte hämmerte. Ausgerechnet „Rauhbein“ David Wolf, der nach seiner „tätlichen Auseinandersetzung“ (so der Wortlaut des DEL-Disziplinarausschusses) mit Ingolstadts Daniel Pietta zuvor für drei Partien aus dem Verkehr gezogen worden war, wäre dann beinahe zum Retter der Adler geworden. Doch der Nationalstürmer schlug über die zurückprallende Scheibe. Besser machte es dagegen Stefan Matteau, der in den leeren Mannheimer Kasten zum (vermeintlichen) 0:2 traf. Alles klar?

