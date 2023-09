ERC Ingolstadt

vor 21 Min.

Ingolstadts Torhüter Michael Garteig: „Das war sehr emotional für mich“

Plus Der Torhüter des ERC Ingolstadt, Michael Garteig, absolvierte in der Champions-Hockey-League-Partie gegen Färjestad sein erstes Pflichtspiel nach der Verletzung in den Play-offs. Am Donnerstag geht es für den ERCI nach Salzburg.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Michael Garteig, nach dem 3:2-Erfolg am Samstag in der Champions-Hockey-League gegen Färjestad Karlstad hat Headcoach Mark French der Mannschaft zwei freie Tage spendiert. Wie gut hat Ihnen diese Pause getan?

Garteig: Sie ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Nach den zurückliegenden anstrengenden Tagen mit dem Trainingslager in Latsch inklusive den beiden Testspielen, einer internen Veranstaltung sowie den beiden CHL-Partien in Rouen und Färjestad hat es sowohl körperlich als auch mental extrem gut getan, zwei Tage hintereinander nicht das Eisstadion zu sehen und den Kopf freizubekommen. Ich denke, dass unser Trainerteam dafür ein sehr gutes Händchen hat und weiß, wann das Team eine Verschnaufpause braucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen