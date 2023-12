ERC Ingolstadt

16:00 Uhr

Ingolstadts Verteidiger Mat Bodie: Er läuft und läuft und läuft

Plus Mit bislang rund 26 Minuten Eiszeit pro Partie ist Mat Bodie erneut der „Marathon-Mann“ des ERC Ingolstadt. Im NR-Interview spricht der Verteidiger über die hohe körperliche Belastung, das Zusammenspiel mit seinem Partner Leon Hüttl sowie den Gegner am Donnerstag, die Düsseldorfer EG.

Von Dirk Sing

Mat Bodie, der ERC Ingolstadt hat im ersten Quartal der Hauptrunde nur 16 Punkte geholt, während es in den zweiten 13 Partien 24 Zähler waren. Was sind die Gründe für diesen Aufschwung?

Mat Bodie: Das Wichtigste zu Beginn einer Saison ist eigentlich immer, dass du alle Jungs auf einer Seite hast beziehungsweise diese in eine Richtung marschieren. Gerade für die Neuzugänge ist es stets eine Herausforderung, sich an ein neues Team, einen neuen Trainer sowie ein anderes System anzupassen. Manchmal geht es schneller, ein anderes Mal dauert ein solcher Prozess etwas länger. In den ersten Partien sind uns immer wieder gewisse Abstimmungsfehler unterlaufen, die uns prompt Punkte und Siege – vor allem in den knappen Spielen – gekostet haben. Grundsätzlich sollte sich dein Gegner die Tore, welcher er erzielt, gegen dich verdienen und nicht geschenkt bekommen. Im zweiten Quartal haben wir es dann geschafft, diese Fehler zu minimieren und die Art und Weise, wie wir spielen wollen, konstanter aufs Eis zu bringen – was sich letztlich auch in der höheren Punkteanzahl widerspiegelt.

