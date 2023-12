Interview: Die große Halbzeitbilanz von ERCI-Sportdirektor Tim Regan

Plus Der Sportdirektor des ERC Ingolstadt, Tim Regan, zieht im großen NR-Interview eine Halbzeitbilanz der DEL-Hauptrunde. Dabei nennt er Gründe für den schleppenden Start, die Strafzeitenflut und spricht über Aufsteiger Philipp Krauß, seine Hoffnungen und auch schon über die neue Saison.

Herr Regan, der ERC Ingolstadt hat am Donnerstag gegen Red Bull München (2:1) seine 27. von insgesamt 52 Hauptrunden-Partien absolviert. Wie würden Sie das bisherige sportliche Abschneiden mit einem Wort beschreiben?

Tim Regan: Verbessert!