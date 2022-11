ERC Ingolstadt

vor 2 Min.

Jerome Flaake: „Als Team sind wir schon enorm gewachsen“

Plus Stürmer Jerome Flaake erklärt, was die Mannschaft des ERC Ingolstadt im bisherigen Saisonverlauf auszeichnet und warum die letztjährigen „Problemkinder“ plötzlich (wieder) treffen. Am Donnerstag gegen Bietigheim winkt der Sprung an die Tabellenspitze. Leichte Entwarnung bei Verteidiger Ben Marshall.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Jerome Flaake, unsere Zeitung hat beim Spielbericht über den zurückliegenden 4:1-Erfolg des ERC Ingolstadt gegen die Iserlohn Roosters die Überschrift „Im Stile einer Spitzenmannschaft“ gewählt. Sind Sie damit einverstanden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen