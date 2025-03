ERC Ingolstadt Johannes Krauß und Enrico Henriquez: Frischer junger Wind bei den Ingolstädter Panthern

Während Enrico Henriquez am Mittwoch erstmals in den Play-offs für den ERC Ingolstadt zum Einsatz kam, erzielte Johannes Krauß seinen ersten Treffer in der DEL-Endrunde. Am Freitag wollen die Panther in Nürnberg den Sack zumachen.