Jubel nach spätem Doppelschlag: ERC Ingolstadt gewinnt in München

Der ERC Ingolstadt dreht in der Schlussphase einen 2:3-Rückstand und gewinnt in München mit 4:3. Torhüter Jonas Stettmer überzeugt.

Was für ein Drama. Trotz einer starken Leistung lag der ERC Ingolstadt bei Red Bull München kurz vor Schluss mit 2:3 zurück. Eine weitere Niederlage hätte den 0:3-Rückstand in der Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga bedeutet. Doch die Panther gaben nicht auf und drehten durch einen Doppelschlag in der 55. und 56. Minute die Partie, gewann mit 4:3 und liegen in der Serie nur noch mit 1:2 zurück. Für den Ausgleich sorgen können die Ingolstädter am Freitag (19.30 Uhr), wenn sie München zum vierten Spiel empfangen.

Die spannendste Frage vor dem Spiel bei den Panthern war, ob Kevin Reich, der bei der 1:7-Pleite in Spiel zwei bereits nach 14 Minuten krankheitsbedingt das Eis verlassen musste, rechtzeitig fit wird. Die Antwort lautete nein, im Tor stand Jonas Stettmer. Der 21-Jährige spielte damit erstmals in der DEL von Beginn an. Und das direkt in einem Finale. Da auch Stammtorhüter Michael Garteig und die Nummer vier Lukas Schulte verletzt ausfallen, nahm der erst 17-Jährige Erik Eder auf der Bank platz. Trainer Mark French stellte seine Reihen neu zusammen – lediglich Daniel Pietta, Ty Ronning und Tye McGinn blieben zusammen – und sah einen starken Start seiner Mannschaft. Die erste gute Nachricht aus Panther-Sicht war, dass sie nicht wie in den ersten beiden Spielen bereits nach wenigen Minuten in Rückstand lagen. Dann spielte Maury Edwards von der Bande einen Pass in die Mitte, wo Wojciech Stachowiak lauerte und zum 0:1 einschob (5.). Der Stürmer hatte bereits das einzige ERCI-Tor beim ersten Spiel in München (1:2) erzielt. Die Panther spielten defensiver als gewöhnlich, verzichteten phasenweise auf einen frühen Forecheck. Insgesamt schossen die Gäste im ersten Abschnitt häufiger aufs Tor, mussten aber dennoch den Ausgleich hinnehmen, als Ben Street bei vier gegen vier zum 1:1 abstaubte (10.). Das Powerplay gehörte jüngst zu den Problemzonen der Panther. Diesmal nutzten sie ihr erste Überzahl zur erneuten Führung. Ty Ronning bediente Frederik Storm, der den Schläger hinhielt und zum 1:2 traf (16.).

Stettmer machte im Tor einen sicheren Eindruck, hielt gegen Frederik Tiffels (10) und hatte Glück, dass Austin Ortega nach einem Fehler im Aufbau von Colton Jobke das Tor verfehlte (11.). Machtlos war der Ingolstädter Schlussmann hingegen beim erneuten Münchner Ausgleich kurz vor Drittelende (20.). Justin Schütz fälschte im Torraum einen Pass von Ryan McKiernan in der Drehung mit der Hacke zum 2:2 ins Tor ab.

ERC Ingolstadt geht in Rückstand

Stettmer war auch mach Wiederbeginn gefordert. Nach Ablauf eines Ingolstädter Überzahlspiels tauchte Patrick Hager allein vor ihm auf, doch der junge Goalie parierte mit dem Schoner (23.). Der ERCI schaffte es in der Folge, die Gastgeber für einige Minuten in deren Zone festzusetzen. Ronning schoss knapp vorbei (27.), Stachowiak traf das Außennetz (29.). Die Panther spielten gut, München musste einige Icings nehmen. Als Red Bull später in Überzahl agieren durfte, blockten die Ingolstädter viele Schüsse, ließen wenig zu. Als die Panther gerade wieder komplett waren, schoss Patrick Hager aus kurzer Distanz den vor dem Tor liegenden Mat Bodie an die Hand, von der der Puck zum 3:2 über die Linie kullerte (38.). Ähnlich wie bereits beim zweiten Gegentreffer hatten die Panther erneut das nötige Spielglück nicht auf ihrer Seite.

Aufgeben war für den ERCI freilich nicht angesagt. Justin Feser zielte zu hoch (43.), Pietta zwang Mathias Niederberger zu einer Parade (45.). Auf der Gegenseite verhinderte Stettmer gegen Tiffels einen höheren Rückstand (48.). Die Panther machten unermüdlich weiter und drehten in der Schlussphase die Partie. Zunächst bediente Bodie nach einem schnellen Gegenzug Stachowiak, der zum 3:3 einschob (55.). Die mitgereisten Ingolstädter Anhänger konnten nicht einmal eine Minute später erneut jubeln, als McGinn zum 3:4 traf (56.). Mit großem Einsatz brachten die Panther den Vorsprung ins Ziel.

Red Bull München Niederberger – Boyle, Daubner; Blum, Abeltshauser; McKiernan, Johansson; Szuber – Kastner, Hager, DeSousa; Schütz, Eder, Tiffels; Ortega, Smith, Ehliz; Parkes, Street, Varejcka.

ERC Ingolstadt Stettmer – Hüttl, Bodie; Edwards, Jobke; Quaas, Wagner – Storm, Feser, Henriquez; Ronning, Pietta, McGinn; Bertrand, Stachowiak, Friedrich; Simpson, Höfflin, Krauß. Matteau

Schiedsrichter Andris Ansons, Sean MacFarlane – Zuschauer 5728 (ausverkauft) – Tore 0:1 Stachowiak (6.), 1:1 Street (10/4-4), 1:2 Storm (16./PP), 2:2 Schütz (20.), 3:2 Hager (38.), 3:3 Stachowiak (55.), 3:4 McGinn (56.)