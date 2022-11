Justin Feser verlässt den ERC Ingolstadt am Saisonende

Plus Der derzeit verletzte Angreifer des ERC Ingolstadt, Justin Feser, wechselt zur neuen Spielzeit zum DEL-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg.

Obwohl in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) noch nicht einmal die Hälfte der Hauptrunde absolviert ist, laufen bei den Klubs bereits die Personalplanungen für die Saison 2023/2024 auf Hochtouren. Vor allem bei den deutschen Akteuren – sei es sowohl bei den bereits im aktuellen Kader stehenden als auch bei potenziellen Neuzugängen – gilt es, möglichst frühzeitig für Klarheit zu sorgen.