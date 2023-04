Kader-Planung beim ERC Ingolstadt ist in vollem Gange

Plus Große Umbau-Maßnahmen finden auch diesmal beim ERC Ingolstadt nicht statt. In der Verteidigung wird aktuell mit zwei Import-Akteuren geplant.

Wenn der ERC Ingolstadt am Samstag auf dem Rathausplatz seine Saisonabschlussfeier als deutscher Vizemeister zelebriert, werden sich die Anhänger von einigen Profis verabschieden müssen. Einen großen Umbruch innerhalb des Kaders wird es jedoch im Hinblick auf die Saison 2023/24 nicht geben. Wir fassen den „Stand der Dinge“ zusammen.

Besonders hart trifft den ERCI indes der Weggang von Justin Feser. Der 30-jährige Deutsch-Kanadier wechselt zu den Grizzlys Wolfsburg. Auch Frederik Storm wird die Oberbayern verlassen und zu den Kölner Haien wechseln. Mit Tye McGinn, Brian Gibbons, Samuel Dubé, Louis Brune und Jerome Flaake stehen weitere Abgänge fest. Neu zu den Panthern hinzustoßen wird hingegen Travis St. Denis, der in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Straubing Tigers jeweils 22 Treffer erzielte. Nachdem der Versuch, Fesers Abgang mit einem deutschen Akteur (Münchens Justin Schütz, Düsseldorfs Tobias Eder) zu kompensieren, aus finanziellen Gründen nicht klappte, wird mit sechs Importstürmern geplant.