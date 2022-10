Keine Punkte in Düsseldorf für den ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt verliert bei der DEG mit 2:4 und bleibt am Wochenende ohne Zähler. Kevin Reich erwischt einen gebrauchten Tag.

Der ERC Ingolstadt hat auch das zweite Spiel des Wochenendes verloren. Nach dem 1:3 am Freitag gegen Berlin unterlagen die Panther am Sonntag bei der Düsseldorfer EG mit 2:4. Die Mannschaft von Trainer Mark French schoss zwar öfters aufs Tor (29:21), leistete sich aber zu viele individuelle Fehler, um Punkte mitzunehmen.

Dabei hatten die Gäste einen Traumstart in das Spiel erwischt und waren in der ersten Spielminute in Führung gegangen. Jerome Flaake bekam im Slot den Puck und beförderte ihn zum 0:1 über die Linie. Der ERC versuchte nachzulegen und kam nach einer Strafe gegen die DEG (5.) auch zu Abschlüssen. Im Anschluss wurden die Rheinländer stärker und rissen das Spielgeschehen an sich. Daniel Fischbuch prüfte Benjamin Reich, der diesmal den Vorzug vor Michael Garteig erhalten hatte (8.). Der Goalie war auch nach einem Schuss von Alexander Blank zur Stelle (9.). Reich, der bei seinem bis dato einzigen Einsatz in Bietigheim (3:0) ohne Gegentor geblieben war, musste dann doch das erste Mal in dieser Saison hinter sich greifen. Philip Gogulla eroberte den Puck und bediente mit der Rückhand Alexander Ehl, der sofort abzog und zum 1:1 traf (13.).

ERC Ingolstadt: Kevin Reich patzt

Tobias Eder legte in Überzahl das 2:1 für die DEG nach (17.), nachdem Edmund Junemann zuvor den Pfosten getroffen hatte (16.). Beim Gegentreffer, als zudem eine Strafe gegen Justin Feser angezeigt war, war die Pantherdefensive komplett aus der Ordnung und gewährte Düsseldorf sträflich viel Platz.

Im Mittelabschnitt wehrten sich die Gäste, kamen selbst zu guten Chancen, mussten aber zwei weitere Gegentore hinnehmen. Bei beiden spielte Reich eine zentrale Rolle. Beim Tor zum 3:1 zog Stephen Harper mit einem Direktschuss aus spitzem Winkel ab, der ERC-Goalie ließ die Scheibe durch die Beine passieren (23.). Extrem unglücklich sah er beim nächsten Gegentreffer aus. Reich wollte hinter dem Tor den Puck stoppen, doch der sprang von seinem Schläger vor das eigene Gehäuse. Ehl fackelte nicht lange und traf ins leere Tor zum 4:1 (34.). Reichs Arbeitstag war nach dem Fauxpas beendet, Garteig rückte zwischen die Pfosten und fügte sich mit einer starken Parade ein. Doch auch die Panther hatten ihre Möglichkeiten. Feser etwa lief allein auf das Tor zu und scheiterte an DEG-Goalie Henrik Haukeland (28.), der in dieser Phase den Unterschied machte.

Mit einem Drei-Tore-Rückstand ging es in den Schlussabschnitt. Das war auch am ersten Spieltag der laufenden Saison der Fall gewesen, als der ERC nach einem 0:3 in Düsseldorf noch ein 3:3 erreichte, um im Anschluss nach Verlängerung zu verlieren. „Wir haben das in der Pause angesprochen“, sagte Philipp Krauß bei MagentaSport. „Wir haben noch einmal alles probiert, aber es sollte diesmal nicht sein.“ Düsseldorf habe die Führung am Ende „clever runtergespielt“. Somit reichte es für den ERC nur noch zu einem Treffer von Wojciech Stachowiak, der ins Kreuzeck traf (48.). Tye McGinn scheiterte an Haukeland (49.), der Düsseldorfer Schlussmann war auch bei weiteren Versuchen des ERC nicht zu überwinden. Ansonsten verteidigte Düsseldorf gut, machte die blaue Linie dicht und ließ wenig zu.

ERC Ingolstadt empfängt Köln

Damit rutschten die Panther in der Tabelle auf den fünften Platz ab. Das nächste Spiel findet bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) statt, wenn die Kölner Haie in der Saturn-Arena gastieren.

ERC Ingolstadt Reich – Wagner, Marshall; Jobke, Edwards; Bodie, Hüttl; Henriquez – Gibbons, Pietta, McGinn; Flaake, Höfflin, Bertrand; Friedrich, Feser, Storm; Krauß, Stachowiak, Simpson – Zuschauer 4898 – Tore 0:1 Flaake (1.). 1:1 Ehl (13.), 2:1 Eder (17./PP), 3:1 Harper (23.), 4:1 Ehl (34.), 4:2 Stachowiak (48.)