ERC Ingolstadt

18:10 Uhr

Kevin Reich: Rückkehr mit Freude und Selbstvertrauen

Plus Kevin Reich war am Sonntag einer der Hauptgaranten für den 4:1-Erfolg gegen Iserlohn. Am Dienstag kehrt der Torhüter zum ersten Mal an seine langjährige Wirkungsstätte nach München zurück.

Von Dirk Sing

Als sich die Profis des ERC Ingolstadt am Sonntagnachmittag unmittelbar nach dem erlösenden 4:1-Erfolg gegen die Iserlohn Roosters sowie der obligatorischen La Ola-Welle vor der Fankurve in Richtung Kabine aufmachte, zeigten die Anhänger ein feines Gespür. Sie skandierten lautstark den Namen jenes Spielers, der ihrer Meinung nach hauptverantwortlich für den hart errungenen „Dreier“ gegen die Sauerländer war: Kevin Reich! 27 von 28 Schüssen hatte der Schlussmann der Panther in den vorangegangenen 60 Minuten pariert und damit entscheidend dafür gesorgt, dass seine Mannschaft nach zuvor sechs Niederlagen hintereinander endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfand.

