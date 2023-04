Knapper Sieg in Mannheim: Der ERC Ingolstadt steht im Finale

Dank eines erneut überragenden Torhüters Kevin Reich gewinnt der ERC Ingolstadt das sechste Halbfinal-Spiel der Play-offs in Mannheim mit 2:0 und zieht damit zum dritten Mal ins Endspiel ein.

Es ist geschafft: Der ERC Ingolstadt hat zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Finale der deutschen Eishockey-Meisterschaft erreicht. In einer dramatischen sechsten Halbfinal-Partie siegten die Panther am Sonntagabend dank einer erneut überragenden Vorstellung ihres Goalies Kevin Reich mit 2:0 (1:0, 0:0. 1:0) und gewannen damit die Halbfinalserie mit 4:2. Der Final-Gegner der Oberbayern steht indes noch nicht fest. Dieser wird am Mittwoch in Spiel sieben zwischen RedBull München und den Grizzlys Wolfsburg ermittelt.

Während Panther-Headcoach Mark French exakt jene Mannschaft, die zwei Tage zuvor mit einem 4:1-Erfolg den ersten Heimsieg in dieser Serie eingefahren hatte, auf’s Eis schickte, nahm sein Gegenüber Bill Stewart einige Veränderungen vor. Zum einen kehrte Verteidiger Korbinian Holzer, der in den vorangegangenen beiden Partien angeschlagen gefehlt hatte, in den Kader zurück. Zum anderen konnte der Adler-Trainer wieder auf David Wolf zurückgreifen. Das „Rauhbein“, das nach Spiel zwei vom DEL-Disziplinarausschuss wegen einer „tätlichen Auseinandersetzung“ mit Ingolstadts Daniel Pietta für drei Begegnungen aus dem Verkehr gezogen wurde und seinem Team damit einen „Bärendienst“ erwiesen hatte, durfte unter dem Jubel der heimischen Fans wieder ran. Dafür blieb Lean Bergmann als überzähliger Akteur nur der Platz auf der Tribüne neben dem weiterhin verletzten Jonas Lehtivuori.

ERC Ingolstadt: Kevin Reich ist auf der Höhe

Apropos Wolf: Bereits nach 80 Sekunden setzte der Angreifer seine erste „Duftmarke“. Bei einem Positionskampf vor dem Panther-Gehäuse hatt er seinen Ellenbogen ausgefahren und damit Goalie Kevin Reich auf Höhe der Maske getroffen. Der Ingolstädter ging zu Boden, konnte jedoch nach einer kurzen Behandlungspause durch Physiotherapeut Florian Scheuerer weitermachen.

Seine Vorderleute hatten in der Anfangsphase ordentlich zu tun, denn die Hausherren kamen – wie erwartet – hoch motiviert aus der Kabine und schnürten die Oberbayern phasenweise in deren Hälfte ein. Die beste Gelegenheit in dieser Phase hatte Tyler Gaudet, der allerdings nur Reichs Maske traf (3.). Und der ERCI? Die Gäste hatten zunächst sichtlich Mühe, sich zu befreien, gingen dann aber mit ihrem ersten Torschuss gleich in Führung. Adler-Schlussmann Arno Tiefensee ließ einen Handgelenkschuss von Wayne Simpson über die Fanghand rutschen und bescherte den Ingolstädtern damit - zur Freude ihrer 500 mitgereisten lautstarken Anhänger – das sechste 1:0 im sechsten Match (4.). Mirko Höfflin hätte dann in der elften Minute sogar für noch ausgelassenere Stimmung im Panther-Fanblock sorgen können, ja eigentlich müssen. Einen Tiefensee-Abpraller beförderte der 30-Jährige freistehend am leeren MERC-Kasten vorbei.

Aber auch die Hausherren hatten im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts durchaus Chancen zum Ausgleich. Doch weder Nico Krämmer (13,), der diesmal – im Gegensatz zum Samstag – wieder im Sturm ran durfte noch Matthias Plachta (13.) oder Borna Rendulic (14./beide Überzahl) brachten die Scheibe am stark reagierenden Reich vorbei.

ERC Ingolstadt hat am Ende Glück

Dass der knappe Ein-Tor-Vorsprung auch nach dem zweiten Durchgang noch Bestand hatte, hatten die Panther vor allem ihrem Torhüter zu verdanken. Einige Scheibenverluste in der eigenen Zone sowie ein ungenaues Aufbauspiel waren die Hauptgründe dafür, dass das French-Team kaum einmal für richtig Entlastung sorgen konnte. Mannheim drückte und drängte, scheiterte und verzweifelte jedoch immer wieder am stärksten Ingolstädter auf dem Eis: Kevin Reich! Ob gegen Stefan Loibl (24./40.), Joe Cramarossa (34./38.), Matt Donovan (34.) oder Ryan MacInnis (36.) – der gebürtige Iserlohner im ERCI-Kasten hielt famos! Kein Wunder, dass auch die Schussbilanz nach 40 Minuten deutlich zugunsten der Kurpfälzer sprach (21:7).

Auch im Schlussabschnitt verteidigten die Panther weiter mit Mann und Maus – sowie ihrem überragenden Reich, der die Scheiben weiterhin magisch anzuziehen schien. Exakt drei (!) Sekunden vor dem Ende hatte der Ingolstädter Torhüter dann auch noch das Glück des wahrlich Tüchtigen auf seiner Seite, als Borna Rendulic mit seinem „Hammer“ nur die Querlatte traf. Den abprallenden Puck verwertete schließlich Stefan Matteau zum 2:0 sowie Finaleinzug des ERC Ingolstadt.

Adler Mannheim: Tiefensee – Holzer, Donovan; Larkin, Pilu; Akdag, Reul; Dziambor – Krämmer, Szwarz, Eisenschmid; Rendulic, MacInnis, Jentzsch; Plachta, Loibl, Wolf; Wohlgemuth, Gaudet, Cramarossa.

ERC Ingolstadt: Reich – Hüttl. Bodie; Edwards, Jobke; Wagner, Quaas – Ronning, Pietta, McGinn; Bertrand, Stachowiak, Simpson; Matteau, Feser, Friedrich; Henriquez-Morales, Storm.

Tore: 0:1 Simpson (4.), 0:2 Matteau (60.). – Schiedsrichter: Andris Ansons/André Schrader. – Zuschauer: 13.600 (ausverkauft).