Nach Doppelpack von Philipp Krauß: ERC Ingolstadt gewinnt in Frankfurt mit 4:2

Der ERC Ingolstadt gewinnt bei den Löwen Frankfurt mit 4:2 und feiert erstmals in dieser Saison zwei Dreier hintereinander. Philipp Krauß überzeugt mit einem Doppelpack.

Dem ERC Ingolstadt ist es erstmals in dieser Saison gelungen, zwei Spiele nacheinander in der regulären Spielzeit zu gewinnen. Dem 5:1 gegen Wolfsburg ließen die Panther am Freitag einen 4:2 (1:0; 1:2; 2:0)-Erfolg bei den Löwen Frankfurt folgen. Mit zwei Toren entscheidend am Sieg beteiligt war Philipp Krauß.

Dem ERC sei es „sehr gut gelungen“, an die jüngste Leistung anzuknüpfen, sagte Krauß bei MagentaSport. „Wichtig war, erneut das letzte Drittel zu gewinnen. Hinten sind wir sehr gut gestanden, gerade im eigenen Drittel.“ Die Panther mussten auf den erkrankten Mat Bodie verzichten. Sein Comeback feierte Travis St. Denis, der zuletzt vier Spiele gesperrt zuschauen musste. Dem Angreifer bot sich die erste Chance für die Gäste, doch er bekam die Scheibe nicht an Frankfurts Goalie Marvin Cüpper vorbei (7.). Zuvor hatte auf der Gegenseite Michael Garteig gegen Chad Nehring eingreifen müssen (3.). Beide Mannschaften versuchten, die neutrale Zone dichtzumachen und verzichteten zunächst weitestgehend auf Forechecking. Die Ingolstädter waren bei Gleichzahl auf dem Eis das etwas bessere Team und gingen in Führung. Kevin Maginot, der erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, zog ab, Krauß fälschte im Slot zum 0:1 ab (8.). Die Löwen waren dann gefährlich, wenn sie in Überzahl agierten. Garteig musste sein ganzes Repertoire aufbieten, um in Unterzahl den Ausgleich zu verhindern. Im Spagat verhinderte er einen Treffer von Nehring und parierte einen Schuss von Brett Breitkreuz (10.).

ERC Ingolstadt kassiert den Ausgleich

Wie bereits gegen Wolfsburg hielt der knappe Vorsprung zu Beginn des zweiten Abschnitts nur kurz. 30 Sekunden waren gespielt, als Maksim Matushkin mit einem harten Schlagschuss von der blauen Linie zum 1:1 erfolgreich war (21.). Aus der Ruhe ließen sich die Panther vom Ausgleich nicht bringen. Patrik Virta (23.) und Charles Bertrand (25.) hätten treffen können, dann gingen die Gäste erneut in Führung. Daniel Pietta bediente sehenswert mit der Rückhand Mirko Höfflin, der sich die Chance freistehend vor dem Tor nicht entgehen ließ – 1:2 (27.). Im Anschluss war der ERC einem dritten Treffer näher als die Frankfurter dem zweiten. Doch während die Panther ihre Chancen nicht nutzten, waren die Löwen vor dem Tor eiskalt. Bei angezeigter Strafe kam Nathan Burns zum Schuss und glich zum 2:2 aus (35.).

ERC Ingolstadt empfängt am Sonntag Berlin

Die Panther hatten zu Beginn des Schlussabschnitts erneut die passende Antwort parat. Krauß lief über die halbe Eisfläche und schloss mit einem satten Handgelenkschuss in den Winkel zum 2:3 ab (44.). Zwei Minuten später bauten die Gäste den Vorsprung auf zwei Treffer aus. Wojciech Stachowiak bediente in Überzahl Daniel Pietta, der sich vor dem Gehäuse positioniert hatte und die Scheibe ins Tor lenkte (46.). Als Frankfurt drei Minuten vor Schluss den Torhüter zog und wegen einer Strafe gegen die Panther mit sechs gegen vier spielte, mussten die Ingolstädter noch einmal zittern, brachten den Vorsprung aber ins Ziel.

Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für den ERCI mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Eisbären Berlin weiter.

ERC Ingolstadt Garteig – Maginot, Edwards; Wagner, Hüttl; Jobke, Zitterbart; Schwaiger – Krauß, Rowe, Simpson; Dunham, Pietta, Henriquez; Höfflin, Stachowiak, Bertrand; St. Denis, Virta, Friedrich – Zuschauer 5971 – Tore 0:1 Krauß (8.), 1:1 Matushkin (21.), 1:2 Höfflin (27.), 2:2 Burns (35.), 2:3 Krauß (44.), 2:4 Pietta (46./PP).