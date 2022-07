ERC Ingolstadt

Mark French: Harter Arbeiter mit viel Hingabe

Plus Seit Mittwoch ist der neue Panther-Cheftrainer Mark French in Ingolstadt. Beim Treffen mit der Neuburger Rundschau spricht der 51-jährige Kanadier unter anderem über seine ersten Tage, das Trainer-Team, seinen Coaching-Stil und den noch fehlenden Center.

Von Dirk Sing

Seit Mittwoch ist Mark French in Ingolstadt. Seitdem befindet sich der neue Cheftrainer des ERC Ingolstadt, meist gemeinsam mit Sportdirektor Tim Regan, auf „Kennenlern- und Erkundungs-Tour“. So stand am Freitagmorgen beispielsweise im Hotel Domizil ein gemeinsames Sponsoren-Frühstück auf dem Terminplan. Im Anschluss daran nahm sich der 51-jährige Kanadier ausführlich Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung und sprach dabei unter anderem über...

