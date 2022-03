ERC Ingolstadt

vor 4 Min.

Mirko Höfflin: „Werde weiter Verantwortung übernehmen“

Der Spaß stand am Sonntag beim Showtraining in der Saturn-Arena im Vordergrund: Bei dieser Übung musste Mirko Höfflin (vorne) seinen Mannschaftskollegen Emil Quaas „mitziehen“.

Plus Angreifer Mirko Höfflin hat erst kürzlich seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Im Heimspiel am Mittwoch gegen Krefeld will der 29-Jährige mit seinem Team zurück in die Erfolgsspur. Mithelfen soll dabei ein Neuzugang.

Von Dirk Sing

Der Sonntagvormittag brachte dann doch etwas Abwechslung und auch Spaß in den derzeit tristen Alltag der Profis des ERC Ingolstadt. Beim „Showtraining“ in der Saturn-Arena hatte Cheftrainer Doug Shedden auch einige „Showelemente“ mit eingebaut, um die rund 200 anwesenden Dauerkarten-Inhaber auf den Rängen bestmöglich zu unterhalten. „Es war einfach schön, wie schon zwei Tage zuvor im Heimspiel gegen Bremerhaven endlich wieder Zuschauer in der Halle zu sehen“, sagt Mirko Höfflin. „Ich hoffe, dass unsere Fans zumindest bei der Showtrainings-Einheit etwas auf ihre Kosten gekommen sind. Für uns war es nach der langen Zeit, in der sie nicht ins Stadion durften, wichtig, ihnen zumindest etwas zurückzugeben“, so der Angreifer des ERC Ingolstadt weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen