ERC Ingolstadt

vor 24 Min.

Nach der Bietigheim-Pleite: Beim ERC Ingolstadt ist guter Rat teuer

Kehrt am Sonntag an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Frankfurt zurück:Kehrt am Sonntag an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Frankfurt zurück:

Plus Beim ERC Ingolstadt rätselt man nach der 1:2-Niederlage gegen die Bietigheim Steelers über die Gründe für das schwache Auftreten. Am Sonntag bei den Löwen Frankfurt wollen es Leon Hüttl & Co. besser machen.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Nein, so richtig in Worte fassen konnten es die Akteure des ERC Ingolstadt am späten Donnerstagabend auch etliche Minuten nach der Schlusssirene noch nicht, was sich unmittelbar zuvor auf der Eisfläche der Saturn-Arena „abgespielt“ hatte. Eigentlich war vor dem Duell mit dem Tabellenschlusslicht Bietigheim Steelers für die Panther nahezu alles auf dem Silbertablett serviert: Mit weiteren drei Zählern hätte sich das derzeit in toller Form befindliche Team von Headcoach Mark French die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga gekrallt – was beim Blick auf den Spielberichtsbogen eigentlich fast schon Formsache schien!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen