ERC Ingolstadt Neuer Angriff des ERC Ingolstadt auf die „Top Sechs“

Mit zwölf Neuzugängen startet der ERC Ingolstadt am Donnerstag bei den Augsburger Panthern in die DEL-Saison 2024/25. Was passieren muss, damit das French-Team in dieser Spielzeit die direkte Play-off-Qualifikation packt.