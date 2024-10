Daniel Schmölz, der ERC Ingolstadt hat in seinen ersten neun DEL-Partien stets gepunktet sowie in den vergangenen acht Begegnungen gewonnen. Haben Sie in Ihrer langen Profi-Karriere mit einem Ihrer Teams schon einmal einen solchen Saisonstart hingelegt?

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Schmölz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuzugang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis