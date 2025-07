Panther-Stürmer Daniel Schmölz: „Dann fällt das Kölner Bollwerk auch mal“

Daniel Schmölz, wie wichtig ist es in den Play-offs, die Eigenschaft zu besitzen, auf ein „Kurzzeit-Gedächtnis“ umzuschalten?

DANIEL SCHMÖLZ: Schon sehr wichtig. Ich glaube, dass es nicht einfach ein Spruch, sondern tatsächlich so ist! Man muss jede Partie so schnell wie möglich abhaken, da eine Best-of-Seven-Serie in der Regel schon ziemlich lang ist. Von dem her ist ein solches Kurzzeit-Gedächtnis zweifelsohne extrem hilfreich.

