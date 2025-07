Panther-Stürmer Wojciech Stachowiak: „Haben jetzt nichts mehr zu verlieren“

Irgendwie war es am späten Mittwochabend schwierig bis unmöglich, die genaue Gefühlslage der Profis des ERC Ingolstadt zu deuten. Als sie nach und nach den langen Kabinentrakt in der Lanxess-Arena – zumeist mit einem Stück Pizza in der Hand „bewaffnet – in Richtung des Mannschaftsbusses entschwanden, entsprang aus den Gesichtern eine Mischung aus Frust, Ratlosigkeit, Enttäuschung, Ungläubigkeit, aber auch Entschlossenheit.

