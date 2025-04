Panther-Verteidiger Alex Breton: „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren“

Alex Breton, der ERC Ingolstadt hat am Mittwochabend im ersten Halbfinal-Match die Kölner Haie mit 7:0 regelrecht aus der Saturn-Arena geschossen. Was waren Ihrer Meinung nach die Schlüssel zu diesem Sieg?

ALEX BRETON: Ich denke, unsere Umschaltmomente waren einfach richtig gut. Damit haben wir den Kölnern richtig Probleme bereitet. Hinzu kam, dass wir nach dem Führungstreffer weitergemacht und damit das Momentum wie in einigen vorherigen Partien gegen Nürnberg nicht wieder abgegeben haben. Wichtig war aber sicherlich auch, dass wir insgesamt nur wenig Zeit in der eigenen Zone verbracht und das Spiel immer wieder in die Hälfte der Haie verlagert haben.

