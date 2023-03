ERC Ingolstadt

18:20 Uhr

Play-off-Start rückt für den ERC Ingolstadt näher

Die Play-offs können kommen: Für Frederik Storm (von links) Louis Brune, Ty Ronning und Philipp Krauß beginnt am kommenden Mittwoch mit dem ERC Ingolstadt das Viertelfinale.

Plus Für den ERC Ingolstadt beginnt am Mittwoch das Viertelfinale. Was Mark French, Daniel Pietta und Leon Hüttl zu den möglichen Gegnern sagen und wie es personell aussieht.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Nach zwei freien Tagen bereitet sich der ERC Ingolstadt seit Mittwoch auf das anstehende Play-off-Viertelfinale vor. Eine Woche bleibt, um bestens gerüstet in die K.o.-Runde der Deutschen Eishockey-Liga zu starten.

