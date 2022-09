Premierentor von Krauß leitet den Sieg des ERC Ingolstadt ein

Philipp Krauß erzielt beim souveränen 4:1-Erfolg des ERC Ingolstadt gegen die Schwenninger Wild Wings seinen ersten DEL-Treffer. Was der 21-jährige Stürmer zu diesem besonderen Moment sagt.

Der ERC Ingolstadt hat auch sein zweites Heimspiel der Saison gewonnen. Gegen die Schwenninger Wild Wings fuhren die Panther einen ungefährdeten 4:1-Sieg ein. Damit haben sie ihr einziges Spiel dieses Wochenendes für sich entschieden. Das Duell bei den Bietigheim Steelers am Freitagabend war wegen einer unbespielbaren Eisfläche kurzfristig abgesagt worden.

In besonderer Erinnerung wird das Spiel Philipp Krauß bleiben, der zum 1:0 traf und damit seinen ersten DEL-Treffer erzielte. Als der 21-jährige Kaufbeurer nach dem Spiel von den Fans mit Sprechchören gefeiert wurde, legte er eine Rolle vor der Kurve hin. „Das war eine spontane Aktion“, sagte der glückliche Torschütze zu seiner Turneinlage. Er habe zunächst nicht geglaubt, dass sein Name skandiert werde, dies dann umso mehr genossen. „Es ist schön, dass es gleich in meinem zweiten DEL-Spiel geklappt hat, das gibt Selbstvertrauen“. Allgemein gibt sich Krauß mit seinem Start bei seinem neuen Verein zufrieden. Auch Trainer Mark French lobte die Reihe um Krauß, Stachowiak und Henriquez. „Die jungen Spieler geben uns Energie, das erste Tor war sehr wichtig,“

ERC Ingolstadt beginnt stürmisch

Der ERC, der auf Daniel Pietta (wurde zum zweiten Mal Vater) verzichten musste, begann stürmisch und kam zu einigen Torabschlüssen. Die beste Chance der Anfangsphase bot sich Marko Friedrich (5.). Charles Bertrand hätte auch treffen können, scheiterte bei angezeigter Strafe allein vor Joacim Eriksson (9.). Im folgenden Powerplay war der ERC bestrebt, das erste Überzahltor der Saison zu erzielen. Doch auch der siebte Versuch war nicht von Erfolg gekrönt, da Mirko Höfflin mit einem Pfostenschuss scheiterte (10.). Der Anfangsschwung war dahin, beide Teams neutralisierten sich in der Folge gegenseitig. Bis sich Wojciech Stachowiak Richtung Tor tankte und der Puck bei Krauß landete, der nur noch ins leere Tor zum verdienten Führungstreffer einzuschieben brauchte (17.). „Dass es ein einfaches Tor war, ist egal. Hauptsache, es ist gefallen“, so Krauß glücklich.

Der zweite Abschnitt begann ähnlich wie der erste. Der ERC drückte, war die überlegene Mannschaft. Doch immer wieder bissen sich die Panther am starken Eriksson die Zähne aus. So parierte der schwedische Goalie zunächst gegen Justin Feser und auch den Nachschuss von Mat Bodie (22.). Eriksson war im Anschluss auch gegen Feser (27.) und Bertrand (30. auf dem Posten. Das 2:0 lag in der Luft und sollte dann auch fallen. Storm scheiterte in Überzahl zunächst an Eriksson, setzte nach und schob ein (32.). Damit war der ERC in dieser Saison erstmals im Powerplay erfolgreich. Stachowiak hätte das 3:0 nachlegen müssen, als er allein auf Eriksson zulief, ließ die gute Chance jedoch aus (33.).

ERC Ingolstadt steht hinten sicher

Die Gäste strahlten lediglich in eigenen Überzahlsituationen Gefahr aus und kamen mit einem Mann mehr auf dem Eis zum Anschlusstor durch Tyson Spink (36.). Nun hatte Schwenningen seine beste Phase, doch die Panther fanden die richtige Antwort. Marko Friedrich schloss eine gelungene Direktkomonation über Storm und Feser zum 3:1 ab (38.).

Die Ingolstädter blieben nach Wiederbeginn überlegen, Höfflin scheiterte zum zweiten Mal am Pfosten (45.). Von den Wild Wings kam in der Offensive sehr wenig, der ERC stand defensiv sicher und ließ nie Zweifel am Sieger aufkommen. Als Eriksson sein Tor zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte, legte Feser den 4:1-Endstand nach (59.).

ERC Ingolstadt Garteig – Edwards, Wagner; Jobke, Quaas; Hüttl, Bodie; Marshall – Simpson, Gibbons, McGinn; Henriquez, Stachowiak, Krauß; Bertrand, Höfflin, Flaake; Storm, Feser, Friedrich – Zuschauer 2839 – Tore 1:0 Krauß (17.), 2:0 Storm (32/PP), 2:1 Tyson Spink (36./PP), 3:1 Friedrich (38.), 4:1 Feser (59.).