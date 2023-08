ERC Ingolstadt

vor 53 Min.

Saisoneröffnung beim ERC Ingolstadt: Freude über einen besonderer Rekord

Alle Hände voll zu tun hatten die Panther-Profis um Leon Hüttl (vorne rechts) bei der Dauerkarten-Übergabe am Sonntagmittag in der Saturn-Arena. Foto: Dirk Sing

Plus Beim Saisoneröffnungstag des ERC Ingolstadt bekommen die Dauerkarten-Besitzer ihre Tickets wieder von den Profis ausgehändigt. Warum diese besonders viel zu tun haben.

Von Dirk Sing

Wer Claus Liedy am Sonntagmittag in der Saturn-Arena sah, als er „seinen“ Profis bei deren (ungewohnter) Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter blickte, konnte fast schon den Eindruck gewinnen, als würde das Lächeln überhaupt nicht mehr aus dem Gesicht des Geschäftsführers des ERC Ingolstadt verschwinden. Vor den Tischen der Panther-Akteure hatten sich lange Schlangen von Anhängern gebildet, die geduldig und ebenfalls bestens gelaunt auf das warteten, wofür sie sich (erneut) bereits vor Monaten, Wochen oder auch erst einigen Tagen entschieden hatten: ihre Dauerkarte!

Dass die Herren Rowe, Garteig, Pietta oder Bertrand deutlich mehr als in den Jahren zuvor zu tun hatten (jeder Dauerkarten-Besitzer bekam sein Saisonticket von einem Panther-Spieler oder -Trainer persönlich überreicht), lag freilich in erster Linie daran, was Liedy mit sichtlich Stolz verkündete: „Wir haben für diese Saison in Sachen Dauerkarten einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Und das ist natürlich eine großartige Sache und zeigt, wie sehr sich die Fans mit dem ERC Ingolstadt identifizieren.“ Knapp 2000 Jahrestickets waren bis Sonntag an die Frau beziehungsweise den Mann gebracht worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen