ERC Ingolstadt

vor 40 Min.

Samuel Soramies: Freude über die Rückkehr ins „Wohnzimmer“

Plus Stürmer Samuel Soramies zählte bei der Niederlage am Montag gegen Mannheim zu den auffälligsten Akteuren. Auch am Mittwochabend will der 23-Jährige an seiner ehemaligen Wirkungsstätte glänzen.

Von Dirk Sing

Am späten Montagabend nach dem Heimspiel gegen die Adler Mannheim stand Samuel Soramies noch gemeinsam mit seinem Vater Antti, der bereits seit vielen Jahren die Adler-Partien im Webradio live überträgt sowie seinem Teamkollegen Mirko Höfflin (hat ebenfalls eine Mannheimer Vergangenheit) zusammen. Das Trio hatte nach einer interessanten, rassigen und spannenden Partie, die die Gäste am Ende mit 5:4 nach Penaltyschießen zu ihren Gunsten entschieden hatten, sichtlich viel zu besprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen