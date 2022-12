Sieg im Derby: ERC Ingolstadt gewinnt gegen Nürnberg mit 5:1

Der ERC Ingolstadt besiegt die Nürnberg IceTigers im bayerischen Derby deutlich mit 5:1 und bleibt Tabellendritter. Trainer Mark French zeigt sich mit dem Auftritt zufrieden.

Der ERC Ingolstadt bleibt in der Deutschen-Eishockey-Liga in der Erfolgsspur. Die Panther besiegten die Nürnberg IceTigers im bayerischen Derby deutlich mit 5:1 (1:1; 2:0; 2:0) und festigten den dritten Tabellenplatz.

Mark French, dessen Vertragsverlängerung um zwei Jahre am Nachmittag bekannt gegeben worden war, zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Wir wollten schneller spielen als in vorigen Partie gegen Iserlohn, was uns gelungen ist. Es war insgesamt eine hohe Geschwindigkeit im Spiel.“ Mit den beiden Toren im zweiten Drittel habe man „das Momentum“ auf seine Seite gezogen.

ERC Ingolstadt kassiert Ausgleich

Die Panther hatten im ersten Drittel insgesamt mehr vom Spiel, waren öfter in der gegnerischen Zone und schossen häufiger aufs Tor. Jerome Flaake, der mit der Rückhand den Puck über das Tor hob (7.), und Wayne Simpson, der an Leon Hungerecker scheiterte (8.), hatten erste Chancen. Nachdem auch Charles Bertrand das Gehäuse verfehlt hatte (11.), ging der ERC in Führung. Tye McGinn setzte sich hinter dem Tor durch und bediente mit der Rückhand Daniel Pietta, der an seinem 36. Geburtstag aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (15.). Ganz ohne Gelegenheiten waren auch die Nürnberger nicht. Michael Garteig parierte zunächst gegen Dennis Lobach (10.), dann gegen Max Kislinger (13.). Die Panther brachten die Führung nicht in die erste Pause. Nürnbergs Verteidiger Oliver Mebus zeigte Abschlussqualitäten und legte den Puck an Garteig vorbei zum 1:1 in die Maschen (20.).

Die Panther kamen mit viel Schwung aus der Pause und hatten die Führung auf dem Schläger. Hungerecker war aber von Wojciech Stachowiak (21.), der vor der Partie als Panther des Monats ausgezeichnet worden war, Bertrand (23.) und Emil Quaas (25.) nicht zu überwinden. Die größte Chance in dieser Phase hatten aber die Gäste. Garteig war mit einem starken Reflex zur Stelle, als Dane Fox zum Abschluss gekommen war (27.). Nürnberg hatte weitere Abschlüsse – Elis Hede scheiterte etwa zweimal an Garteig (33.) –, die Tore schoss aber der ERC. Bertrand (29.) und Wayne Simpson, der den Pfosten traf (31.), ließen mit einem Mann mehr auf dem Eis zunächst gute Möglichkeiten aus, dann traf Jerome Flaake mit einem Gewaltschuss in den Winkel zum 2:1 (32.). Schön herausgespielt war dann der dritte Treffer für den ERC. Simpson bediente Mirko Höfflin, der freistehend zum 3:1 vollendete (38.).

ERC Ingolstadt erhöht auf 5:1

Nürnberg durfte im Schlussabschnitt nach einer Strafe gegen Fabio Wagner direkt in Überzahl agieren. Garteig verhinderte den Anschlusstreffer, als er mehrmals gegen Daniel Schmölz zur Stelle war (42.). Wesentlich kaltschnäuziger vor dem Tor blieben die Ingolstädter. Frederik Storm spielte einen Querpass auf Stefan Matteau, der zum 4:1 einschob (46.). Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Mirko Höfflin, der zum 5:1 abstaubte (48.). Den klaren Vorsprung brachten die Panther souverän ins Ziel.

Für den ERC Ingolstadt geht es am Sonntag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim kriselnden deutschen Meister Eisbären Berlin weiter.

ERC Ingolstadt Garteig – Edwards, Wagner; Hüttl, Bodie; Marshall, Jobke; Quaas – Bertrand, Höfflin, Simpson; Friedrich, Pietta, McGinn; Storm, Stachowiak, Matteau; Brune, Henriquez, Morales – Zuschauer 3559 – Tore 1:0 Pietta (15.), 1:1 Mebus (20.), 2:1 Flaake (32.), 3:1 Höfflin (38.), 4:1 Matteau (46.), 5:1 Höfflin (48.).