ERC Ingolstadt siegt im Derby gegen EHC Red Bull München dank Riley Barbers Hattrick

Ingolstadt

Dank Hattrick: ERC Ingolstadt gewinnt Heimderby gegen den EHC Red Bull München

In einer starken Vorstellung gewinnt der ERC Ingolstadt gegen den ECH Red Bull München mit 6:3. Eine zentrale Rolle spielt dabei Riley Barber.
Von Michael Kienastl
    Man of the Match: Durch seinen Hattrick verhalf Riley Barber dem ERC Ingolstadt zum Derbysieg gegen den EHC München. Foto: Johannes Traub

    Der ERC Ingolstadt hat das Heimspiel-Derby gegen den EHC Red Bull München am Donnerstagabend deutlich mit 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) gewonnen. Es war zugleich das Spiel, indem der langjährige Schanzer Fabio Wagner zum ersten Mal die Gästeumkleidekabine von innen gesehen hat. 569 Spiele hatte er für den ERC bestritten. Doch das Wiedersehen machte ihn vor dem Spiel nicht sonderlich emotional. „Ich mache mir da nicht zu viele Gedanken“, sagte der 30-jährige Eishockeyprofi im Interview mit Magenta Sport. „Es ist ungewohnt. Aber wenn das Spiel losgeht, ist der Fokus auf dem Spiel.“ In Erscheinung trat der Ex-Schanzer mit einem starken Assist beim 4:3-Anschlusstreffer. Woran es für den ERC dagegen beim ersten Saisonspiel noch haperte, hatte das Team nun im Überfluss: Effizienz – deutlich weniger Schüsse aufs Tor, deutlich mehr Treffer.

