ERC Ingolstadt

21:15 Uhr

Simon Gnyp und Ravensburg: Eine ganz besondere Beziehung

Möchte sich in dieser Saison beim ERC Ingolstadt einen Stammplatz erkämpfen: Verteidiger Simon Gnyp, der 2021 von den Kölner Haien zu den Panthern gewechselt ist.

Plus Für Ingolstadts Verteidiger Simon Gnyp ist das Testspiel am Freitag in Ravensburg eine spezielle Partie. Auch privat hat er dort sein großes Glück gefunden. Warum der 20-Jährige trotzdem lieber nicht dorthin zurückkehren möchte.

Von Dirk Sing

Auch wenn es keiner so recht zugeben mag: Vorbereitungspartien bei tieferklassigen Kooperationspartnern sind für DEL-Vereine oftmals nicht mehr als eine lästige und nicht wirklich geliebte Pflichtaufgabe. In der Regel kann man gegen den zumeist hoch motivierten Kontrahenten aus der DEL2 oder sogar Oberliga eigentlich nur verlieren.

