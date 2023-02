Starkes Mitteldrittel entscheidet: ERC Ingolstadt besiegt DEG mit 3:1

Der ERC Ingolstadt besiegt die Düsseldorfer EG nach drei Toren im zweiten Abschnitt mit 3:1. Was Mirko Höfflin, der sein 500. DEL-Spiel absolvierte, zur Partie sagt.

Der ERC Ingolstadt hat den Vorsprung auf Verfolger Düsseldorfer EG auf acht Punkte ausgebaut. Die Panther gewannen dank drei Toren im Mitteldrittel verdient mit 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) und bleiben Tabellenzweiter.

„Es war eine gute Herausforderung für uns. Jeder Punkt in dieser Saisonphase ist doppelt wichtig“, sagte Mirko Höfflin, der sein 500-DEL-Spiel absolvierte. „Das ist eine besondere Marke, ich habe viel erlebt. Die Jungs haben mir den Sieg geschenkt und das Jubiläum versüßt.“

Bei den Panthern sah es im Vergleich zu den vergangenen Wochen personell wieder deutlich besser aus. Nachdem Charles Bertrand und Enrico Henriquez ihr Comeback feierten (rückten für Louis Brune und Nicolas Schindler in die Aufstellung), fehlten mit Ben Marshall, Wayne Simpson und Stefan Matteau lediglich noch drei Spieler. „Es ist wichtig, wieder mit vier Reihen spielen und die Belastung verteilen zu können“, so Höfflin.

ERC Ingolstadt geht nach Fehler in Rückstand

Schon vor dem Eröffnungsbully war zu erwarten, dass es für den ERCI schwieriger werden würde als beim 8:3-Sieg am Dienstag gegen die Kölner Haie. Die DEG ist die Mannschaft der Stunde, gewann zuletzt sieben Spiele hintereinander und gehört zu den defensiv stärksten Teams der Liga. Dennoch waren die Ingolstädter von Anfang an die bessere Mannschaft mit einer Mehrzahl an Chancen. Doch Düsseldorfs Goalie Hendrik Hane, der erst sein fünftes Saisonspiel absolvierte, war nicht zu überwinden. Er parierte gegen Mirko Höfflin (5.), Bertrand (6.) und Jerome Flaake (9.). Später verfehlte Tye McGinn knapp das Gehäuse (13.). Düsseldorf, das sehr diszipliniert agierte und während der 60 Minute keine Strafe kassierte, war im ersten Abschnitt lediglich in Überzahl gefährlich. Michael Garteig verhinderte mit einem starken Reflex gegen Victor Svensson einen Rückstand (10.) und hielt einen Schuss von Alexander Ehl (11.). Dennoch ging die DEG in Führung, weil Leon Hüttl ein folgenschwerer Fehler unterlief. Der Verteidiger spielte in der eigenen Zone unbedrängt Tobias Eder den Puck in den Schläger. Der Stürmer lief allein auf Garteig zu und schloss zum 0:1 ab (14.). „Wir haben uns durch das Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen, weiter unser System gespielt und als Einheit funktioniert“, so Höfflin.

Der ERC blieb im zweiten Abschnitt das bessere Team. Die Panther spielten aggressiv, zeigten sehenswerte Kombinationen und drehten mit drei Toren die Partie. Zunächst legte Stachowiak auf Ronning ab, der Hane zum 1:1 überwand (26.). Frederik Storm kam im Anschluss nicht an Hane vorbei (31.), Daniel Pietta verfehlte knapp (32.). Ein Doppelschlag binnen 55 Sekunden brachte den Panthern dann eine Zwei-Tore-Führung. Zunächst „arbeitete“ Justin Feser den Puck zum 2:1 über die Linie, nachdem er sich zunächst hinter dem Tor durchgesetzt hatte (35.). Dann spielte Ty Ronning die Scheibe sehenswert zu Pietta, der im Slot nur noch den Schläger hinhalten musste (36.). Im Schlussabschnitt verteidigten die Panther diszipliniert und ließen Düsseldorf nicht in die Partie zurückkommen. Wenn doch einmal ein Schuss Richtung Tor kam, war Michael Garteig zur Stelle.

ERC Ingolstadt spielt am Sonntag in Augsburg

Weiter geht es für den ERC Ingolstadt am Sonntag (16.30) mit dem Spiel bei den Augsburger Panthern. „Wir wollen weiter punkten und werden keinen Gegner als einfach ansehen“, sagte Höfflin. Am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) steht dann in der Saturn-Arena das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Red Bull München auf dem Programm.

ERC Ingolstadt Garteig – Edwards, Wagner; Jobke, Quaas; Hüttl, Bodie – Friedrich, Feser, Storm; Höfflin, Stachowiak, Flaake; McGinn, Pietta, Ronning; Betrand, Henriquez, Krauß – Zuschauer 3721 – Tore 0:1 Eder (14.), 1:1 Ronning (26.), 2:1 Feser (35.), 3:1 Pietta (36.).