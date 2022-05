Tim Regan: „Heiße“ Phase bei der Trainer-Findung

Plus Seit vier Wochen ist Tim Regan nun als Sportdirektor beim ERC Ingolstadt tätig. Im NR-Interview verrät er unter anderem, wann der neue Headcoach präsentiert werden soll, wie es mit Wojciech Stachowiak und Jerome Flaake weitergeht und es zur "Rückholaktion" von Michael Garteig und Maury Edwards kam.

Herr Regan, Sie sind nun seit rund vier Wochen beim ERC Ingolstadt in Ihrer neuen Aufgabe als Sportdirektor tätig. Wie stressig war der Einstieg?