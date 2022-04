ERC Ingolstadt

vor 25 Min.

Tim Regan: „Wir wollen künftig noch schneller spielen“

Hat mit dem ERC Ingolstadt in den kommenden Jahren viel vor: Der neue Sportdirektor Tim Regan, der die Nachfolge von Larry Mitchell antritt.

Plus Der neue Sportdirektor des ERC Ingolstadt, Tim Regan, spricht über seinen Entscheidungsprozess, die sportliche Philosophie, den Kader und künftigen Trainer.

Von Dirk Sing

Dass Tim Regan als neuer Sportdirektor des ERC Ingolstadt in die (großen) Fußstapfen seines Vorgängers und Freund Larry Mitchell tritt, dessen ist sich der 48-Jährige „freilich bewusst“. Nichtsdestotrotz präsentierte sich Regan am Freitagvormittag bei seiner offiziellen Vorstellung – an der Seite von ERCI-Geschäftsführer Claus Liedy – im VIP-Raum der Saturn-Arena bestens gelaunt, selbstbewusst und motiviert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen