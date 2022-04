ERC Ingolstadt

vor 37 Min.

Trennung von Sportdirektor Larry Mitchell: Interview mit Jürgen Arnold und Claus Liedy

Plus Der ERC Ingolstadt reagiert auf die enttäuschende Saison 2021/2022 mit der Trennung von Sportdirektor Larry Mitchell. Sein Nachfolger wird Tim Reagan. Wie die Panther-Bosse diesen Schritt begründen.

Von Dirk Sing

Paukenschlag beim ERC Ingolstadt: Wie der Verein am Dienstagmittag offiziell mitteilte, wurde Sportdirektor Larry Mitchell mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der ehemalige Cheftrainer der Augsburger Panther und Straubing Tigers war im Jahr 2017 nach Ingolstadt gewechselt. Nachfolger Mitchells wird dessen bisheriger Assistent und Co-Trainer Tim Regan, der seit 2018/2019 für die Oberbayern tätig ist. Der ERC Ingolstadt war in dieser Saison bereits in der ersten Playoff-Runde gegen die Kölner Haie mit zwei Niederlagen ausgeschieden und hatte letztlich das Saisonziel „Top Sechs“ beziehungsweise das Erreichen des Play-off-Viertelfinals verpasst. Offen ist dagegen noch, wie es mit Cheftrainer Doug Shedden weitergeht. Aber auch hier deutet sich wohl eine Trennung an.

