Trotz starkem Garteig: ERC Ingolstadt verliert in Bremerhaven

Der Torhüter hält den ERC Ingolstadt im Spiel, doch zwei Führungen reichen nicht. Am Ende müssen sich die Panther in Bremerhaven mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.

Der ERC Ingolstadt musste im siebten Saisonspiel bereits zum vierten Mal in die Verlängerung. Holten sich die Panther bisher zweimal den Zusatzpunkt, reichte es am Dienstag nur zu einem Zähler. Letztlich musste sich die Mannschaft von Mark French bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven in einem chancenreichen Spiel mit 2:3 (1:0; 0:0; 1:2; 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

„Es gab zahlreiche Möglichkeiten auf beiden Seiten, beide Torhüter waren unglaublich“, sagte Enrico Henriquez nach der Partie bei Magenta Sport. Da ERCI-Goalie Michael Garteig weit öfters im Mittelpunkt stand als sein Gegenüber und seine Mannschaft mehrfach mit starken Paraden im Spiel hielt, war die Niederlage der Ingolstädter am Ende verdient.

Die Panther hatten im ersten Abschnitt wie bereits beim jüngsten 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Düsseldorf erhebliche Anlaufschwierigkeiten. Bremerhaven war gedankenschneller, spritziger und erarbeitete sich in den ersten zehn Minuten ein Torschussverhältnis von 10:0. Garteig musste immer wieder eingreifen, war nach Abschlüssen von Dominik Uher (2.), Markus Vikingstad (3.), und Jan Urbas (4.) auf dem Posten. Bei fünf gegen fünf waren die Norddeutschen das klar bessere Team, doch erlaubten sie sich drei Strafen, die die Panther in der Partie ankommen ließen. War das erste Überzahlspiel noch nicht von Erfolg gekrönt, brachte das zweite die Führung, als Travis St. Denis zum 0:1 traf (14.).

ERC Ingolstadt wird stärker

Ab diesem Zeitpunkt gelang es den Panthern, die Partie ausgeglichen zu gestalten. Im zweiten Drittel waren sie engagierter in den Zweikämpfen, agierten intensiver und kamen selbst zu Gelegenheiten. Für die beste Chance Bremerhavens sorgten die Ingolstädter selbst. Patrik Virta spielte an der eigenen blauen Linie die Scheibe unnötig in den Schläger von Ross Mauermann, der auf dem Weg zum Tor von Fabio Wagner nur durch ein Foul gestoppt werden konnte (34.). Garteig war erneut gefordert und wehrte den anschließenden Penalty von Ziga Jeglic gekonnt ab, obwohl er bereits auf dem Boden lag. Dem ERCI gehörte im Anschluss die Schlussphase des Mittelabschnitts. Nach einem Konter bediente Daniel Pietta Kevin Maginot, dessen platzierten Schuss Bremerhavens Goalie Kristers Gudlevskis mit einem starken Save parierte (38.). Der lettische Torhüter war auch zur Stelle, als Mat Bodie abgezogen hatte (39.).

ERC Ingolstadt geht erneut in Führung

Bremerhaven übernahm im dritten Drittel wieder das Kommando, doch Garteig schien nicht zu überwinden. Der Goalie parierte gegen Nino Kinder (44.) und Anders Grönlund (46.). Als er dann doch geschlagen war, traf Alexander Friesen nur den Pfosten (47.). Im Gegenzug verpasste Wojciech Stachowiak das 0:2. Die Schlussphase hatte es dann in sich. Urbas gelang es, Garteig mit einem platzierten Schuss erstmals zu überwinden – 1:1 (48.). Als Bremerhaven danach in Überzahl agierte und auf die Führung drängte, schlug der ERCI zu. Henriquez war nach einem Konter durch und traf im Nachschuss zum 1:2 (53.). Doch das Powerplay ging weiter und Phillip Bruggisser glich mit einem Geschoss von der blauen Linie zum 2:2 aus (54.). „Es ist ärgerlich, dass wir nach der Führung direkt das Gegentor bekommen“, meinte Henriquez.

Nachdem die Panther die letzten zwei Minuten mit einem Mann weniger auf dem Eis überstanden hatten und zumindest ein Punkt sicher war, ging es in die Overtime. Auch dort war Bremerhaven besser und entschied die Partie. Maury Edwards konnte Markus Vikingstad nicht stoppen und der Norweger traf durch die Beine von Garteig zum 3:2-Endstand (63.).

ERC Ingolstadt Garteig – Bodie, Maginot; Jobke, Zitterbart; Schwaiger, Wagner; Edwards – St. Denis, Rowe, Simpson; Krauß, Henriquez, Nijenhuis; Stachowiak, Virta, Bertrand; Höfflin, Pietta, Bailey. – Zuschauer 4194 – Tore 0:1 St. Denis (14./PP), 1:1 Urbas (48.), 1:2 Henriquez (53./SH), 2:2 Bruggisser (54./PP), 3:2 Vikingstad (62.).