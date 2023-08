ERC Ingolstadt

Turnier in Straubing: Ein schnelles Wiedersehen für Ingolstadts Andrew Rowe

Hat sich mit dem ERC Ingolstadt in dieser Saison einiges vorgenommen: Angreifer Andrew Rowe, der in den vergangenen vier Jahren in der Schweiz für Rapperswil auf Torjagd ging. Foto: Johannes Traub

Plus Neuzugang Andrew Rowe soll beim ERC Ingolstadt eine Führungsrolle übernehmen. Beim Turnier in Straubing trifft der Angreifer mit seinem neuen Team auf seinen Ex-Gegner aus der Schweiz, HC Lugano.

Als Andrew Rowe bereits vor einiger Zeit auf den Vorbereitungsplan seines neuen Klubs, ERC Ingolstadt, blickte, musste er lächeln. Als erster Gegner der anstehenden Testspiel-Serie geht am Freitag (14.30 Uhr) beim Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing mit dem HC Lugano ausgerechnet gegen ein Team, in dessen Land der US-Amerikaner in den vergangenen vier Jahren selbst überaus erfolgreich aktiv war.

„Das ist in der Tat etwas ironisch, dass es ausgerechnet gegen eine Mannschaft aus der Schweiz geht“, sagt Rowe, der dieser Aufgabe indes nur Positives abgewinnen kann: „Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, über welch hohes spielerisches und technisches Niveau Schweizer Teams verfügen. Diesbezüglich ist Lugano sicherlich keine Ausnahme. Deshalb ist es für uns gleich ein erstklassiger Prüfstein, um uns einzuspielen beziehungsweise zu sehen, wo wir nach den ersten beiden Trainingswochen schon stehen.“

