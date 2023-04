ERC Ingolstadt

14:25 Uhr

Ty Ronning: „Die Defensive gewinnt Meisterschaften“

Plus Ty Ronning spricht über den 4:1-Sieg des ERC Ingolstadt in Spiel fünf, die Serie gegen Mannheim und sein historisches Tor. Am Montag können die Panther den Finaleinzug perfekt machen.

Von Benjamin Sigmund

Erstmals in der Serie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adlern Mannheim hat die Heimmannschaft ein Spiel gewonnen. Nach dem 4:1-Sieg am Samstag führen die Panther in der Serie mit 3:2 und sind nur noch einen Erfolg vom Einzug ins Finale der Deutschen Eishockey-Liga entfernt. Diesen kann der ERCI am Montag (16.30 Uhr) einfahren, wenn das sechste Duell in Mannheim steigt. Ty Ronning, der mit seinem Tor zum 1:0 nach gerade einmal acht Spielsekunden Vereinsgeschichte geschrieben hat, stellte sich im Anschluss an Spiel fünf den Fragen der Medienvertreter.

Ty Ronning, der ERC Ingolstadt führt in der Serie nun mit 3:2. Was war entscheidend für den 4:1-Sieg gegen Mannheim in Spiel fünf?

