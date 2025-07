ERC bekommt Verstärkung: Stürmer Peter Abbandonato kommt nach Ingolstadt

Der Angriff des ERC Ingolstadt bekommt weitere Verstärkung. Peter Abbandonato kommt vom finnischen Erstligisten Mikkelin Jukkurit an die Donau und besetzt die zehnte Importstelle. Beim Hauptrundensieger der vergangenen Saison erhält der Kanadier mit griechischen und italienischen Wurzeln einen Einjahresvertrag.

In 56 Spielen erzielte Abbandonato für Mikkelin Jukkurit 42 Punkte

Für Abbandonato war der Club aus Süd-Finnland die erste Europa-Station. Auf Anhieb avancierte der Center zum besten Scorer seines Teams. In 56 Hauptrundenspielen gelangen ihm 42 Punkte (14 Tore, 28 Vorlagen). Nochmal eine Schippe drauf legte er in den Playouts. Mit neun Zählern, darunter das entscheidende Tor in der Overtime von Spiel 5, war er einer der Schlüsselspieler für den erfolgreichen Klassenerhalt.

„Peter konnte schon in den Minor Leagues in Nordamerika überzeugen und seine Fähigkeiten auch in seiner ersten Saison in Europa zur Geltung bringen. Er verfügt über ein gutes Spielverständnis und starke läuferische Fähigkeiten. Hauptsächlich kommt er als Center zum Einsatz, kann aber auch auf den Flügeln stürmen. Damit gibt er uns noch mehr Variabilität“, sagt Sportdirektor Tim Regan über den 1,80 Meter großen Angreifer, der vier Jahre lang in der renommierten Juniorenliga QMJHL spielte. Zweimal gewann er die Meisterschaft. Als Liga-Topscorer begann er 2019 seine Profikarriere und war fünf Jahre lang überwiegend in der AHL aktiv. Im Unterbau der NHL gelangen ihm 123 Punkte in 214 Spielen.

Der neue ERCI-Stürmer beschreibt sich als offensiven Spielmacher

„Ich war seit einiger Zeit mit Tim in Kontakt und es waren sehr gute Gespräche. Es bot sich aber auch die Möglichkeit, zurück in die AHL zu wechseln. Letztlich war es mir wichtig, meine Optionen genau abzuwägen und die beste Entscheidung zu treffen. Diese fiel nach intensiven Gesprächen für Ingolstadt, denn wir haben hier sehr gute Voraussetzungen, um erfolgreiches Eishockey zu spielen“, sagt der 27-Jährige. „In erster Linie würde ich mich schon als offensiven Spielmacher beschreiben. Mir ist es aber auch wichtig, in allen Zonen ein verlässlicher Spieler zu sein.“ Beim ERC wird Abbandonato die Rückennummer 98 tragen. (AZ)