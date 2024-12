Vertrag bis 2027: Trainer Mark French verlängert beim ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt ist in der Deutschen Eishockey-Liga derzeit kaum zu stoppen. Am Sonntag gewannen die Panther das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Eisbären Berlin mit 6:1 und bauten den Vorsprung auf den Verfolger auf neun Punkte aus. Auch bei den Planungen für die kommenden Jahre hat der Verein die Weichen gestellt. Cheftrainer Mark French hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis Ende der Saison 2026/27 verlängert.

Im Sommer 2022 hatte der 53-Jährige den Posten als Headcoach übernommen und führte die Panther in seiner ersten Saison auf den zweiten Tabellenplatz, ins Play-off-Finale sowie in die Champions Hockey League. Nach Platz neun und dem Einzug ins Viertelfinale in der vergangenen Spielzeit stehen die Ingolstädter aktuell ganz oben in der Tabelle. Unter allen aktiven DEL-Coaches, die mindestens eine ganze Saison als Cheftrainer aktiv waren, hat French die zweitbeste Siegquote.

„Für den ERC Ingolstadt ist es ganz entscheidend, auf der Trainerposition weiterhin Konstanz zu haben. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam eine Struktur etabliert, auf der wir weiterhin aufbauen wollen. Im Zusammenspiel mit der Ruhe im Klub sowie im Umfeld soll diese auch künftig das Fundament für erfolgreiches Eishockey bilden“, erklärt Sportdirektor Tim Regan, der die vielfältigen Qualitäten des Ingolstädter Trainers schätzt. „Mark ist ein exzellenter Fachmann, der in der gesamten Liga ein hohes Ansehen genießt. Er und sein ganzes Trainerteam arbeiten in allen Bereichen sehr akribisch und detailorientiert. Sie stellen die Mannschaft hervorragend ein und versuchen darüber hinaus auch ständig, unsere Spieler individuell zu verbessern. Das ist eine wichtige Grundlage für unseren Erfolg.“

ERC Ingolstadt empfängt München

Auch French kommt in der Mitteilung der Vereins zu Wort: „Ich freue mich sehr darüber, auch weiterhin das Vertrauen und die Unterstützung des Klubs zu haben. Mit Tim und dem gesamten Trainerteam haben wir eine außergewöhnlich gute Vertrauensbasis, auf der wir in jeder Hinsicht hervorragend zusammenarbeiten. Das ist die Grundlage, um unseren Prozess weiter vorantreiben zu können und auch künftig erfolgreich zu sein“, sagt French, der in der Saison 2022/23 Trainers des Jahres in der DEL wurde, zu seiner Vertragsverlängerung.

In seiner über 25-jährigen Trainerkarriere sammelte French bereits Erfahrung im nordamerikanischen Junioren-Eishockey, in europäischen Top-Ligen sowie in der AHL, dem Unterbau der National Hockey League (NHL). Länger als beim ERC war er bisher nur bei den Hershey Bears tätig. Mit dem Farmteam der Washington Capitals gewann er 2009 und 2010 die Meisterschaft.

Das nächste Mal an der Bande stehen wird French am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am Donnerstag empfängt der ERC Ingolstadt um 16.30 Uhr den EHC Red Bull München. (AZ)