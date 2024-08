Video: ERCI-Neuzugang Abbott Girduckis im „Kreuzverhör“

Mit Abbott Girduckis hat der ERC Ingolstadt einen neuen Angreifer verpflichtet, der zuletzt mit den Eisbären Regensburg die Meisterschaft in der DEL2-Meister feiern konnte. Bei den Oberbayern unterschrieb der 28-Jährige, der über einen deutschen Pass verfügt, einen Ein-Jahres-Vertrag.

Der Weg des 1,85 Meter großen Stürmers ging über die nordamerikanische College-Liga NCAA. Nach weiteren Spielzeiten in der AHL und ECHL, den Unterbauten der besten Liga der Welt (NHL), wagte Girduckis den Schritt nach Europa. Für den HC Presov in der ersten slowakischen Liga erzielte er 41 Punkte in 50 Spielen. Anschließend folgte der Wechsel zu den Eisbären Regensburg, mit denen er im April nach einer fulminanten Saison den Meisterpokal in die Höhe streckte. Der beste Vorlagengeber der abgelaufenen DEL2-Saison hatte mit 90 Punkten in 71 Spielen einen erheblichen Anteil am Titelgewinn der Oberpfälzer. Ligaweit erbrachte ihm das den zweiten Platz in der Statistik, unter den Deutschen erzielte er die meisten Punkte.